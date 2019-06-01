В первый день лета, 1 июня, во всем мире отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник считается одним из самых старых, получивших официально статус международного.



День защиты детей был учрежден в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной благополучию детского населения Земли. Тогда и определились с датой 1 июня. По одной из версий, незадолго до конференции, 1 июня 1925 года китайский консул в США устроил праздник для своих соотечественников – детей-сирот китайского происхождения. В качестве развлечения он организовал фестиваль лодок-драконов.



В послевоенные годы многие дети остались без родителей, а потому им требовалось внимание и опека государства. В 1949 году на конференции Международной демократической федерации женщин в Париже подняли тему защиты детей и предложили отмечать Международный день защиты детей ежегодно.



Изначальная цель праздника – поднять проблемные вопросы, касающиеся детей, и найти пути их решения.



В Украине День защиты детей начали отмечать 1 июня с 1998 года. Соответствующий указ был подписан президентом Леонидом Кучмой.



Незадолго до этого, 27 сентября 1991 года в Украине вступила в силу конвенция о правах ребенка. Это международный документ, определяющий права детей на образование, отдых, пользование достижениями культуры и науки.



Дата была выбрана исходя из того, что во всем мире День защиты детей празднуется 1 июня.



Как правило, в этот день, помимо заседаний организаций, занимающихся поддержкой и защитой детей, проводят концерты и игры по случаю праздника, семинары и встречи для родителей и опекунов.

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