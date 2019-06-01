Трамп пригласил Зеленского с визитом в США [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон, сообщает пресс-служба АП.
Глава государства также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.
"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Украине.
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