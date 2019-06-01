Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон, сообщает пресс-служба АП.

Глава государства также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Украине.