Секретар РНБО Олександр Данилюк на своїй сторінці у мережі Facebook прокоментував вчорашнє засідання Ради національної безпеки та оборони щодо ситуації з запуском нового ринку електроенергії.



"Прем’єр-міністр України запевнив, що у уряду є рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію, – незалежно від дати запровадження. Вважаю що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - написав він.



За словами Данілюка, на засіданні вдалось також вирішити проблемні питання у вугільній галузі та врегулювати ситуацію із водопостачанням у Донецькій області.



"У стислі терміни буде виплачена заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт. Водночас, Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" - Уряд її владнає якнайшвидше. Це - відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - заявив секретар РНБО.



Нагадаємо, у п`ятницю 31 травня Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичної безпеки.Формальним приводом для проведення засідання РНБО 31 травня стала трагедія на шахті "Лісова" (ДП "Львіввугілля"), яка забрала життя двох гірників. У той же час, як заявив глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook, профспілкові лідери на дане засідання запрошені не були. Засідання пройшло в закритому режимі. Найбільш резонансним питанням, яке розглядалося РНБО, був новий ринок електроенергії.



Як повідомлялося, на відміну закону "Про ринок електроенергії" публічно наполягає підприємець Ігор Коломойський, феросплавні заводи якого є найбільшими споживачами електроенергії в Україні.



Закон "Про ринок електроенергії", на підставі якого 1 липня 2019 року має бути введений новий ринок електроенергії, розроблений за участю європейських експертів та впроваджує положення Третього енергопакету ЄС.

Введення конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України, зафіксованого в рамках Меморандуму про співпрацю України і ЄС. Імплементація ринку електроенергії є умовою надання макрофінансової допомоги Україні з боку ЄС в розмірі 500 млн євро.