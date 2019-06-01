У зоні Операції Об'єднаних сил, окрім наземних бойових дій, триває протистояння в повітрі - різноманітні дрони, розвідувальні та навіть ударні безпілотними щодня перетинають лінію зіткнення. Іноді доводиться вирішувати і вкрай незвичні завдання для польової авіації.

Матеріал із передмістя Маріуполя - нашого воєнкора Русалана Смєщука.

Місія стартує рано вранці - сонце тільки-но сходить з-за горизонту. Група аеророзвідників (до речі, їхні обличчя показувати заборонено) виходить на точку запуску безпілотника:

"Щоб відпрацювати, доки "орки" сплять. Хто рано встає - тому Бог дає".

На місці готують літальний апарат до старту. "Птах", - як називають аророзвідники - безпілотник вітчизняного виробництва добряче удосконалений, щоб не стати жертвою російських військ радіоелектронної боротьби - так званих РЕБів. Ті можуть або заглушити безпілотник, або взагалі - перехопити керування та взяти його під контроль. Таке вже було.

"Машини радіоелектронної боротьби, які глушать польоти нам не страшні - ми їх обходимо. І виконуємо завдання".

"Лелека 100" - українського виробництва. Ми вже чотири роки воюємо з ним. Дуже класний апарат, трошки його переробили, зробили вантажний відсік - спеціально для інформаційної війни".

Сьогодні беспілотник нічого не знищуватиме і не завдаватиме ударів гранатами. Розвідники показують начиння, що впаде на вулиці Безименного - селища неподалік від Широкиного, яке зараз контролюють бойовики.

"У цьому пакуванні півтори тисячі листівок. Їх в контейнер входить дві пачки. Якщо хоч 10 чоловік задумаються, прочитавши таку листівку - місія виконана".

Передстартова перевірка. І ось БПЛА запускають у небо

Далі політ. В обхід ворожої протиповітряної оборони, маневри над Безименним, скидання листівок і повернення до місця запуску.

"Завдання виконав,повернувся. Населений пункт Безименне листівки отримав. Обійшли їхні системи ППО, засоби радіо боротьби".

Тепер залишається сподіватися, що листівки змусять когось із жителів окупованої території замислитися про суть російської пропаганди.