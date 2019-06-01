Хулігани закидали камінням потяг "Львів - Київ" [ Редактировать ]
Хуліганство вартістю 8 тисяч доларів, - саме у стільки обійшлось "Укрзалізниці" лобове і пасажирське скло швидкісного потяга "Львів - Київ", яке невідомі розбили камінням.
Інцидент стався на ділянці в Київській області вночі проти 31 травня. Потяг рухався зі швидкістю 160 км за годину. Під час нападу ніхто не постраждав, повідомляють в Укрзалізниці. І зауважують: якби порушники поцілили в машиніста, наслідки були б трагічними, адже той втратив би керування потягом і тоді постраждали б пасажири.
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