У Чернівцях сьогодні присягали солдати-прикордонники. 150 строковиків Держприкордонслужби урочисто клялися у вірності Україні на Центральній площі міста.

Як усе було - розкажуть наші журналісти.

Вони ще трохи невпевнено тримають автомати та ніяковіють перед камерами. Ці 150 юнаків уже за кілька хвилин присягнуть на вірність Україні. До Чернівців прибули з різних регіонів.

"У мене дід в армії був. Каже - в армії становляться мужиками. І рішив відкрити для себе щось нове, стати прикордонником", - говорить Владислав Кравченко, солдат-строковик.

22-річний Юрій із Житомирщини з дитинства мріяв стати прикордонником. Тож, одразу після ВИШу подався до військкомату. Потім було навчання.

"Проходили все, що потребує військова частина: стройові і так далі, режими. Фізкультура - це саме головне о 6 ранку", - зазначив Юрій Горбатюк, солдат-строковик.

Місяць солдати проходили підготовку в тимчасовому навчальному пункті - цього року його вперше сформували в Чернівцях.

"У 2008 році по 2016 строкової служби не було, і ми комплектувалися виключно військовослужбовцями за контрактом. Я вважаю, що строкова служба - це горнило, де майбутні професійні військові здобудуть первинні навички, які їм допоможуть охороняти державний кордон, захищати Батьківщину", - наголосив Олег Вовк, начальник Чернівецького прикордонного загону.

І от найзворушливіший момент - по черзі кожен солдат зачитує текст присяги та обіцяє обороняти кордон України:

"Присягаю ніколи не зрадити українському народові"

"Ми горді за сина, що він не заховався ніде, що він там. Він вибрав свою долю і повинен бути там, де потрібен родині, Україні", - зазначили Олександр і Валентина Федоренки, батьки солдата-строковика.

Строковикам прочитали молитву та благословили їх на військову справу. Після присяги - усі роз'їхалися по військових частинах.