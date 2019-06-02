Многие люди не могут представить себе жизнь без смартфона. Причем любовь к девайсу зачастую перерастает в настоящую зависимость. Интернет-журнал Factinteres о способах борьбы с телефонной зависимостью.

Выбирайте приложения осознанно

Магазины приложений (Play Маркет, App Store и т.д.) предлагают устанавливать самые разные приложения. Причём описание большинства из них написано так, будто вам не обойтись без этого приложения. В такие моменты стоит взять себя в руки и подумать, действительно ли вам нужно это приложение. Не лишним будет и оценить уже установленные приложения, ведь среди них обязательно есть такие, которые вы используете крайне редко (или вовсе не открывали).

Проводите больше времени с людьми

Ваша зависимость от смартфона могла появиться из-за отсутствия общения с другими людьми. Возможно, вам стоит пересмотреть список друзей и обзавестись новыми знакомствами.



Кстати говоря, если вы находитесь в компании друзей, то не нужно пялиться в смартфон. Это некрасиво и в глазах людей вы станете хуже. Возьмите за правило, что если вы не один, не сидите и не в помещении, то не нужно использовать смартфон без необходимости.

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Играйте в игры-таймкиллеры

Безусловно, игры для смартфонов сделали серьезный шаг в развитии. Они имеют красивую графику, сюжет и весьма разнообразны. Однако эти игры забирают у вас драгоценное время, которое можно было потратить на что-то более важное и полезное. Поэтому для борьбы с телефонной зависимостью рекомендуется заменить все «красивые» игры на обычные таймкиллеры. Они прекрасно подойдут для ожидания транспорта и не отнимут много часов в рабочее время.

Читайте книги и лонгриды

Если вам тяжело резко расстаться со своим девайсом, то попробуйте проводить с ним время с пользой. Для этого читайте длинные познавательные статьи и книги. Они помогут скоротать время и получить ценную информацию. Уже не бестолку потраченные часы.

Не выполняйте все задачи на смартфоне

Чтобы снизить времяпрепровождение со смартфоном, нужно отказаться от некоторых его функций. Например, каждый раз, когда вам нужно что-то посчитать, используйте обычный калькулятор, а не приложение на смартфоне. Любите музыку? Купите стильный Mp-3-плеер. Нужно рано вставать? Приобретите обычный будильник.

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