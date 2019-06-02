"Я все прощу": Коляденко вновь позвал Ирину Билык замуж (видео) [ Редактировать ]
В прошлом Дима Коляденко и Ирина Билык уже пытались построить отношения, но все закончилось скандальным расставанием. Сейчас оба уверяют, что злость друг к другу осталась в прошлом и теперь они - очень близкие друзья. Однако несмотря на то, что Ирина Билык замужем, Дмитрий Коляденко вновь решил сделать артистке предложение.
Во время конкурса Miss Blonde Ukraine 2019, где Билык и Коляденко были ведущими, он заявил, что мечтает о дочке, и встал на одно колено, презентовав певице кольцо.
"Ира, я все прощу. А, может быть, круто, что мы расстались. Но самое главное - очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были кучерявые волосы, как у тебя. Короче, Ира, выходи за меня замуж!" - сказал Коляденко на сцене перед сотнями зрителей.
Ранее сообщалось, что Тарзан трогательно спел на концерте Наташи Королевой.
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