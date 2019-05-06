Ирина Билык кардинально изменила внешность [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Ирина Билык регулярно общается со своими подписчиками в Instagram-профиле, наполняя его снимками с концертов, фото с сыном Табризом и мужем Асланом или кадрами с различных фотосесий.
Однако на этот раз певица не просто разместила новый снимок на странице в соцсети, но и задала подписчикам весьма непростой вопрос, вызвавший среди подписчиков некоторую настороженность.
"А вы бы смогли отдать свою жизнь за любимого человека?", - отметила Билык.
А вы бы смогли отдать свою жизнь за любимого человека? Photo by @anya.ozerchuk Look by @byzzzzzz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #іринабілик #irinabilyk #иринабилык #irynabilyk #redheads_of_insta #рыжаядевушка #рыжаябестыжая #рыжаяя #рыжаябесстыжая #рыжаябестия #рыжая
Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)
Ранее сообщалось, что Нюша впервые показала подросшую дочь, а также что Настя Каменских поделилась откровенными снимками в бикини.
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