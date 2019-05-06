Популярная украинская певица Ирина Билык регулярно общается со своими подписчиками в Instagram-профиле, наполняя его снимками с концертов, фото с сыном Табризом и мужем Асланом или кадрами с различных фотосесий.

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Однако на этот раз певица не просто разместила новый снимок на странице в соцсети, но и задала подписчикам весьма непростой вопрос, вызвавший среди подписчиков некоторую настороженность.

"А вы бы смогли отдать свою жизнь за любимого человека?", - отметила Билык.

Ранее сообщалось, что Нюша впервые показала подросшую дочь, а также что Настя Каменских поделилась откровенными снимками в бикини.