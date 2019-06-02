Реформа образования не стала прорывом в образовательной сфере, а вызвала множество нареканий и недовольства в обществе. Об этом основатель "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил, отвечая на вопросы зрителей на своем YouTube-канале.

Парламентарий подчеркнул, что реформу образования в Украине сложно назвать реформой.

"То, что приняли в законе об образовании, можно свести к нескольким ключевым моментам. Первое - это увеличение обучения до 12 лет, когда ребенок, если его еще можно так назвать, выходит из школы 19-летним. Второе, сократили количество предметов, ухудшив образовательную базу. И если раньше мы всегда гордились высоким уровнем и количеством образованных людей в нашей стране, то сейчас школа готовит чернорабочих для Европы, скажем так. Иначе это не назовешь", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко также отметил, что новый закон делает невозможным получение образование на языках национальных общин, прежде всего на русском, после 5 класса.

"Что же касается программы "Новая школа", то чтобы она заработала нужно соответствующее финансирование, а его нет. Очень обижены учителя, которым уходящая власть пообещала среднюю зарплату, как в экономике, а на самом деле они получают 7-8 тыс. гривен. Причем я говорю об учителях высшей категории, а начинающий учитель получает еще меньше. Придется это устранять. Учитель должен получать минимум 11 тыс. гривен. Зарплаты у людей должны быть такие, которые позволят им нормально и достойно жить, а не уезжать из страны в поисках лучшей доли", - подчеркнул основатель "Оппозиционная платформа - За жизнь".