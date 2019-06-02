Малюків рятують коні. На Волині мами діток із ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. Жодного закладу для реабілітації особливих дітей в області немає. Тому батьки об'єдналися і власним коштом зводять манеж і стайню для тварин.

Хоча центр ще будують, але там уже проходять лікувальну терапію три десятки маленьких пацієнтів. Докладніше дивіться далі.

18-річний Князь - реабілітолог зі стажем. Зараз жеребця готують до чергового заняття. Жодного сідла, щоб енергію та тепло коника могли відчути маленькі пацієнти.

Кожен своє покривалко має. Лібо таке сідельце. Колечко, за яке дитинка буде триматися. Того що деякі дітки можуть триматися. Деяких тримають інструктори.

Верхи на коні п'ятирічна Оля з Луцька. Дівчинка отримала травму під час пологів. Самостійно не може ні ходити, ні сидіти.

"Декілька занять дитина їздить, звикає до коня. А потім в подальшому ми вже виконуємо різні вправи. Дотягнутися навіть до вушок, до носочків, до хвоста коня. Ну це для нас якби легко, а для цих діток воно дуже важко", - говорить Володимир Маруняк, іпотерапевт.

Катання верхи за спеціальною методикою, запевняють батьки, дає позитивний результат. На такі заняття діти йдуть з радістю. Іпотерапія - єдиний спосіб реабілітації, коли хворий не відчуває болю.

"Дитина тут спокійна. Вона себе гарно почуває взагалі. І потім дуже спокійна. Спить дуже добре. Всі м'язи тут тренуються. Навіть ті, які не задіюються, вони все одно починають тренуватися", - говорить Наталія Рожко, мати Олі.

А це вже Князя осідлав семирічний Максим. Хлопчик народився з ДЦП і прикутий до візка.

"Він же сам в мене не сидить. А тут гляньте, як він гарно тримає голову, спинку".

Іпотерапію практикують під Луцьком. Центр у селі Вишнів для своїх дітей самотужки облаштовують батьки. У колишньому занедбаному корівнику зробили стайню і манеж.

"В нас були спочатку, скажем так, маленькі плани. Просто знайти місце, конюшню, де був би в нас один коник, один-два і могли б просто їздити", - говорить Світлана Косинець, представниця ГО "Сильні діти".

Нині тут займаються вже три десятки дітлахів. Їх лікують семеро коней. Деяких тварин подарували благодійники, інших придбали власним коштом. А щоб завершити будівництво центру, бракує грошей, хоча їх і жертвують небайдужі. Влада ж наразі не виділила ні копійки.

"Взагалі в планах хочемо сюди логопеда і масажиста, інструктора з ЛФК, щоб був. Є в планах свого невролога тут мати на місці, щоб міг би давати якісь поради дітям".

Матусі активно розбудовують манеж і мріють про готель для охочих лікуватися з кіньми.