Реформи міністерства культури дійшли до державних творчих шкіл [ Редактировать ]
Право на мистецтво. Реформи дійшли до державних творчих шкіл. Умови навчання Мінкульт хоче змінити вже з 1 вересня. У наступному навчальному році планують скасувати викладання співу та театрального мистецтва, а уроки за фахом скоротити.
Вчителі бояться звільнень. А батьки підраховують, у скільки їм може обійтися нова "реформа". Далі - Наталія Шумакова.
Анастасія займається музикою вже сьомий рік. У свої 16 вона лауреат багатьох конкурсів. Колись обрати арфу порадили вчителі.
"На фортепиано но был перенабор. И подумали, почему бы не сходить на арфу. Мы зашли, я познакомилась с преподавателем. Мне показали разные прийомы, мне понравилось. И я осталась", - говорить Анастасія Грубріна, арфістка, учениця КДМШ № 33 ім. В. Пухальського.
Попереду училище, а потім консерваторія. У музичній школі дівчина займається з викладачем тричі на тиждень, і щодня самостійно. Тож, не розуміє, як можна навчитися грати на інструменті, якщо займатися лише раз на тиждень. А саме годину на заняття зі спеціальності передбачили чиновники в нових освітніх програмах. Таку реформу ініціював Мінкульт.
"В формуванні такої системи мистецької освіти брали участь дуже багато людей - починаючи від Миколи Лисенка, Стеценка. А якщо так, то чи можемо ми говорити тоді про професійну підготовку, про формування навичок, які на цьому першому-другому-третьому роках навчання є дуже важливими, буде важливою саме періодичність занять, системність занять. При одній годині на тиждень - системності бути просто не може", - говорить Валентина Кулик, кандидат мистецтвознавства, учитель-методист.
У дітей просто відбирають право на безкоштовну мистецьку освіту, кажуть вчителі. Приміром, у Києві батьки маленьких музикантів та художників платять у середньому 200 гривень на місяць. За ці гроші отримують 2 - 3 уроки на тиждень, заняття з сольфеджіо, хорового співу, музичної літератури.
Варя готується до вокального конкурсу. Дівчина з шести років займається сольним співом і переконана - саме голос - найскладніший інструмент.
"Музыкальная школа - один из лучших вариантов получить музыкальное образование - именно полное. И если с маленького возраста любовь к музыке не прививать, то она может и не прийти. Эту возможность должно дать государство через музыкальные школы", - говорить Варвара Сафронова, вокалістка.
Втім, з нового навчального року дітей вокалу безкоштовно не навчатимуть. Це ще один пункт реформи.
"Індивідульна робота викладача і учня, коли вчитель один-на-один працює з учнем, викладач чує і бачить всі нюанси - це єдино правильний і вірний шлях", - говорить Надія Яницька, завідувач вокального відділу музичної школи №33 імені В. Пухальського.
Але найстрашніше - реформа може залишити музичні школи без державного фінансування. Адже вирішувати, чи давати гроші на мистецтво, будуть місцеві громади. Активісти впевнені, що майже всі музичні і художні школи в селах позакриваються. Тому почали збір підписів під петицією щодо скасування наказів Мінкульту. Її підписали понад 13 тисяч українців.
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