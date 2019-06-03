3 июня - 154-й день года (155-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 211 дней.

3 июня Украина отмечает День работников водного хозяйства. Этот профессиональный праздник людей, так или иначе связанных с водными ресурсами страны, ежегодно празднуется в первое воскресенье июня.

Еще один украинский профессиональный праздник, который также отмечается в первое летнее воскресенье - это День работников местной промышленности.

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В народе 3 июня чествуется Еленин день. В этот день сеяли лен, а девушки не заплетали кос, чтобы волосы росли длинными и красивыми.

Главная примета дня: раз на Елену идет дождь, значит осень будет ненастная.

Сегодня именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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