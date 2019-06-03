Пакет фарби, біла футболка та хороший настрій. Це незмінні атрибути щорічного "Кольорового пробігу" в столиці. Цьогоріч до різнобарвного марафону долучилося кілька тисяч киян та гостей міста. Як усе відбувалось - бачили мої колеги.

На кольоровий пробіг дружину та сина Михайло привів вперше. Раніше участь брав сам, а нині долати дистанцію у 3 кілометри сім'я Новаків вирішила разом. Найбільше задоволення таке рішення, кажуть, принесло сину.

"Каже все супер, головна місія дитини - розмалювати якнайбільше маму, тата. Нам подобається , але у нас ще пробіг попереду ми ще трохи хвилюємося, щоб гідно представити нашу сім'ю на пробігу", - говорить Юлія, Павло та Михайло, учасники пробігу.

Розмальовувати свою родину індійськими фарбами Холі сюди прийшов і Володимир.

"Я бегу со своей семьей. Лично я буду бежать 6 км , а дети по возрасту получается 400 м и 600 по-моему, никто не заставляет прибегать каким то там первым победителем , просто какая атмосфера: люди бросаються красками , все как то веселятся , пробегая дают друг другу пять", - говорить Володимир та Катя, учасники пробігу.

На таких пробігах, розповідають учасники, головне не перемога, а емоції. Та із двома тоннами фарби Холлі хороший настрій гарантовано.

"Это обьединает колектив , так как мы бежим с колективом с работы . Это крутое мероприятие развлекательное и при том ёще и благотворительность, он цветной - это прибавляет краски в жизнь поэтому мы его и выбрали", - говорить Анатолій, учасник пробігу.

Такий захід у Києві провоять уже вшосте. Цьогоріч 5 дистанцій на різні відстані долало понад 3000 учасників.

"Дистанції у нас 200, 400 і 800 метрів для дітей. 3 та 6 км для дорослих для учасника підготовка як така в принципі не потрібна .Можна просто прийти і отримати масу яскравих позитивних емоцій , пробігти дистанцію в задоволення і навіть пройти її пішки разом з сім'єю", - говорить Ігор Крицак, організатор пробігу Color Run.

Щороку Кольорові пробіги проходять у різних містах 40 країн світу. В Україні раніше взяти участь можна було лише у Києві. Втім, влітку цього року за словами організаторів, пробіг проведуть ще у Львові та Івано-Франківську