В Украину из США вернулась команда юных ученых, принимавших участие в престижном международном научном конкурсе International Science Engineer Forum (ISEF). Наши конкурсанты были отмечены международным жюри: из шести участников двое ученых удостоились призовых мест.

Читайте также Intel ISEF: украинская десятиклассница прошла в финал престижного научного конкурса

Одну из наград получил проект ученика 11 класса специализированной школы №52 г. Киева с углубленным изучением информационных технологий и воспитанника отделения технических наук секции "информационно-телекоммуникационных систем" Поночевного Назара. Он носит название "Программное обеспечения для гармоничного объединения видео и музыки".

Поночевный Назар и Ольга Харасахал (с наградами)

В Украине эта разработка стала призером ІІІ этапа "Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов МАН Украины". Казалось бы, это невозможная задача — научить компьютер понимать прекрасное, но Назар смог ее решить.

"То, что Назар Поночевный показал столь высокий результат на престижном международном конкурсе, является заслугой длительной и целенаправленной работы команды. Мы верим в то, что наше будущее может быть успешным и процветающим только тогда, когда мы будем развивать потенциал талантливых молодых людей, таких как Назар, Соломия Лене и других детей "самоцветов", полных креатива и настойчивости", - прокомментировала автор методики IQinvest, аспирант Института одаренного ребенка, основатель Школы деловой коммуникации на английском Restart Наталия Панасенко.

Еще одна награда досталась проекту ученицы 11 класса Мариупольского технического лицея Ольги Харасахал. Ольга 4 года работала в онкодиспансере волонтером и занималась научной деятельностью.

Поночевный Назар и Ольга Харасахал - победители конкурса юных ученых

В результате ее исследований появился проект, посвященный новому способу диагностирования метастазов меланомы “Вакуумная фильтрация с ДОФА-типированием как новый метод диагностики циркулирующих опухолевых клеток всех типов меланомы”.

Изучением рака занимаются множество ученых, а Ольга разработала метод ранней диагностики одной из самых агрессивных его разновидностей (меланобластомы) по анализу крови.

Являясь в десятки раз дешевле аналогичных по эффективности методов обнаружения этой формы рака, метод уже нашел практическое применение в Мариупольском онкодиспансере, а также вызвал интерес у зарубежных медицинских учреждений.

Читайте также Малая академия наук: 1000 вундеркиндов будут сражаться за президентские стипендии

"Я уже более 10 лет наблюдаю, как наши старшеклассники учатся, придумывают, создают, конструируют, исследуют, анализируют и разрабатывают научные проекты, достойные не только отечественной науки, но и международного научного среды. Они - будущее страны. Так, поздравляем победителей и желаем их и всем другим молодым ученым воплощения в жизнь их мечты и проектов", - отметила Мария Бородай, эксперт по коммуникациям, член Правления Всеукраинской лиги по связям с общественностью, член Правления Совета информационной безопасности и киберзащиты.

История конкурса молодых ученых ISEF, который часто называют “конкурсом гениев”, началась в 1950 году. Впервые он был проведен в США как международный фестиваль науки и инженерии, ориентированный на талантливых молодых ученых.

Принять в нем участие могут школьники и студенты 13-18 лет со всего мира, представляя свои проекты на суд компетентного жюри. И это не просто какая-то “тусовка”, а серьезное состязание, ставшее одним из первых этапов в научном становлении более двух десятков лауреатов Нобелевской премии.

А разработки участников ISEF нередко получают практическое воплощение, становясь успешными продуктами и стартапами.

Впервые команда Украины отправилась на ISEF в 2004 году, когда стартовал аффилированный национальный этап конкурса “Intel Еко-Україна”, на котором отбираются проекты релевантные биоинженерии и экологии.

Через несколько лет запустился второй национальный конкурс "Intel Техно-Україна", на котором за места в финале соревнуются технические проекты. Как можно догадаться из названий, к запуску этих конкурсов приложила свою руку корпорация Intel, вернее ее Украинское представительство.

И это не удивительно, ведь компания на тот момент была титульным спонсором ISEF (спонсорство продлилось с 1997 по 2019 год).

"Малая Академия Наук Украины, представительства высокотехнологичных компаний Dell, Panasonic, A4tech не только предоставляют призовой фонд для более 100 номинантов, но и финансируют подготовку финалистов, решают вопросы с перелетом на международный этап в США. Сегодня ISEF в Украине открыт к новым предложениям от ведущих ВУЗов страны и спонсоров: чем больше конкурсов – тем выше шансы Украины в получении призовых мест на самом авторитетном в мире конкурсе молодых ученых", - прокомментировал PR партнер ISEF в Украине, руководитель агентства "GCP", издатель IT СМИ Владимир Дмитренко.

Ранее porobnosti.ua сообщали, какие открытия совершают украинские ученые. Также депутаты Украины поддержали развитие науки в Украине, которая является фундаментом для роста экономики.