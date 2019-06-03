В гостях у королеви. Американського президента приймають у Букінгемському палаці. Дональд Трамп з дружиною прибув до Лондона вранці, з триденним державним візитом. Світлана Чернецька стежить за подіями в британській столиці.

Борт номер 1 заходить на посадку в Лондоні. Це вже вдруге Дональд Трамп прилітає до Британії як президент. Втім, торішній візит був лише робочим і значно скромнішим. Цього разу його чекає вся помпезність королівських традицій. Разом із гарматними випалами за рогом неподалік Букінгемського палацу в Грін-парку.

Зазвичай у рамках державних візитів, лідери зупиняються з ночівлею в Букінгемському палаці. Але Дональду Трампу такого запрошення від королеви не дісталося. Офіційна причина - гостьові кімнати на ремонті. Тож ночуватиме очільник Білого дому в резиденції американського посла. Втім, у Букінгесмському палаці Трампа прийняли у перший же день візиту.

Спочатку приватний обід із Її Величністю. Далі екскурсія Букінгемським палацом. Трамп привіз до Лондона всіх своїх дорослих дітей, щоб познайомити з королевою.

Далі відвідини Вестмінстерського абатства і чаювання з майбутнім королем принцем Чарльзом у його резиденції Кларенс-Ґауз. Лондоном американський перезидент пересувається або гелікоптером, або кортежем, якому немає кінця-краю. Візит такого рівня передбачає і мальовничу поїздку середмістям британської столиці в позолоченій кареті. Втім, Трамп від неї відмовився. Найімовірніше, через обіцяні лондонцями протести. Торік на демонстрації в центрі Лондона зібралися десятки, якщо не сотні тисяч людей.

"З погляду дотримання прав людини, цей президент має жахливий вислужний список. Ми бачили дітей, яких відібрали в батьків на південному кордоні США. Ми бачили дискримінаційні заборони на поїздки до США. Тож ми хочемо, щоб наш уряд обговорив ці питання з ним і пояснив наше занепокоєння", - говорить Кейт Аллен директор Amnesty International UK

Найголовніша подія цього триденного візиту відбудеться за кілька годин. Це державний банкет у Букінгемському палаці. Її Величність перед вечерею виступить із промовою. Вона запросила 150 високоповажних гостей. Втім, деякі крісла за столом залишаться порожніми. Зокрема, лідера парламентської опозиції Джеремі Корбіна, спікера Джона Беркоу та Лондонського мера.

"Це важливо - мати добрі відносини зі США, але я не думаю, що ми повинні стелити червоний килим. Це не має бути державний візит. Я вважаю, що наші найближчі соратники - як найкращі друзі. Їх ми завжди підтримуємо у важкі часи, але якщо вони помиляються - відверто кажемо їм про це. А президент Трамп робить стільки справ, з якими лондонці не погоджуються", - говорить Садік Хан, мер Лондона.

Трамп не забарився із відповіддю на цей закид. У Твіттері Лондонського мера він назвав "відмороженим невдахою". Який повинен сконцентруватися на рівні злочинності в Лондоні, а не на його особистості.

Завтра день американського президента буде не менш насиченим. На перемовини його чекає прем'єрка Тереза Мей. І саме на завтра плануються масштабні протести в центрі Лондона.