Президент Украины Владимир Зеленский требует от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы. Об этом Глава государства заявил во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

"Мы сейчас говорим не о наших личных взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты - исполняющий обязанности главы СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, но чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы произвести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - подчеркнул президент.

Владимир Зеленский отметил, что сотрудники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.

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"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали строить Украину с чистого листа", - отметил Глава государства.

Со своей стороны Иван Баканов подчеркнул, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - отметил врио главы СБУ.

Он подчеркнул, что будет стремиться культивировать в Службе безопасности человеческие ценности.

"Мы всегда говорили друг другу правду, не давали говорить неправду другим. Мы никогда не воровали, не давали воровать другим и всегда оставались людьми. Мне кажется, что приоритетом работы СБУ должны быть такие ценности. При любых обстоятельствах мы должны оставаться.

Напомним, президент Зеленский уволил замглавы СБУ. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.