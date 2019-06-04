Девушка получила письмо из прошлого века [ Редактировать ]
24-летняя жительница графства Девон (Великобритания) Микаэла Веббер обнаружила неожиданную находку в почте - письмо, отправленное 112 лет назад, сообщает таблоид Daily Mail.
Оно датировано 1907 годом и отправлено в канун Рождества прежнему владельцу дома, в котором сейчас живет девушка.
"Сначала подумала, что в доме поселился призрак! Это невероятно на самом деле", - рассказывает Микаэла Веббер.
Девушка также добавила, что в письме она обнаружила открытку, на которой изображены местные дома, построенные в конце XIX века в Плимуте. На обратной стороне некий Альберт извинялся перед Ви за то, что не может прийти во вторник из-за плохого самочувствия. Веббер решила узнать, кто мог быть адресатом этого послания, и пришла к выводу, что это миссис Уилтшир, которая жила в ее доме с 1901 года и скончалась в 1990 году.
Раньше сообщалось о том, что итальянец "чудом" оказался в Германии.
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