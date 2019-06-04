На Буковині врятували жінку від смерті у Дністрі [ Редактировать ]
На Буковині надзвичайники витягли з річки жінку, яка зістрибнула з мосту в Дністер. Так вирішила вкорити собі віку. Історія порятунку - в нашому сюжеті.
Цей міст, що в селі Атаки, з'єднує Чернівецьку та Хмельницьку області. Його висота майже 15 метрів. Унизу стрімкий Дністер. Саме сюди прийшла двадцятичотирирічна жінка.
"Жінка відплила від того місця, де вона стрибнула з моста, приблизно на тисячу метрів і перебувала від берега на відстані, приблизно, 300 метрів" "це був дощ, це була течія, крім того вода холодна", - говорить Сергій Бабчук, керівник прес-служби управління ДСНС України в Чернівецькій області.
Очевидці викликали на місце надзвичайників. Щоб урятувати потопельницю, ті розгорнули цілу спецоперацію - вираховували швидкість течії та відстань, куди жінку могло віднести.
"Я тільки, щоб вона не утонула переживав кричав. Кричав до неї, коли ближче підплив - щоб вона не плила до мене. Бо можуть сили пропасти - щоб вона на місці держалася, на воді, щоб не робила зайвих рухів", - говорить Сергій Соколюк, рятувальник-водолаз.
Саме Сергій виніс жінку на берег. Вона була при тямі й без жодних ушкоджень. Їй надали допомогу, заспокоїли та відвезли до лікарні. Відомо, що вона матір двох дітей. Вкоротити собі віку вирішила через нерозділене кохання. Психологи радять у випадку підозрілої поведінки близьких - не лишатися осторонь.
"На мою думку, людині необхідно допомогти зрозуміти, що не існує проблем, яких не можна вирішити. Дуже часто я спостерігав за людьми, які вчинили суіцидальну спробу - наприклад, стрибали з висоти вони говорять: коли я долітаю донизу, я розумію, що немає в житті таких проблем, які б коштували мого життя - їх можна вирішити", - говорить Андрій Юзяк, психолог.
Зараз психологи допомагають жінці розібратися в собі, пережити ситуацію й налагодити життя далі.
по теме
Буковиною пронісся шторм
Буковиною напередодні пронісся шторм сильна злива затопила місто Новодністровськ. на кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці
Под Ивано-Франковском застрелился известный бизнесмен
Бизнесмен Тарас Марьянский покончил жизнь самоубийством
На Буковині врятували з води жінку-самогубця
Порятунок на воді. На Буковині надзвичайникам вдалося врятували жінку, котра зістрибнула з високого мосту в Дністер. Що спонукало її до такого кроку?
Украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой
В доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку
У Японії чоловік із ножем напав на групу школярів
У японському місті Кавасакі невідомий із ножем напав на групу школярів на автобусній зупинці. Двоє людей загинуло, іще 17 поранені
На Буковині віряни ПЦУ намагалися силоміць захопити декілька храмів УПЦ
На Буковині тривають протистояння парафіян Української православної церкви та Православної церкви України. Одні намагаються прорватися до храму, спираючись на рішення зборів громад, інші - влаштовують молитовні стояння