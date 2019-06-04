Леонід Кучма очолив контактну групу на Мінських переговорах [ Редактировать ]
Леонід Кучма знову очолить контактну групу на Мінських переговорах. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент розповів, що обговорив з партнерами зі США та країн ЄС припинення війни на Донбасі.
Мовляв, усі учасники зустрічі дійшли згоди, що перемови в "нормандському форматі" слід відновити й розблокувати переговори у Мінську. Тристороння зустріч у столиці Білорусі запланована на 5 червня.
"Якщо ми приймаємо там будь-які рішення, вони, звичайно, повинні бути узгоджені, то вони в Україні повинні виконуватися. А не просто, що ми там існуємо. Я іноді говорив, я не можу працювати в якості весільного генерала. Я собі за ця перерву зрозумів, що є можливість працювати на благо вирішення тих проблем, які є в Україні", - говорить Леонід Кучма, очільник української делегації Тристоронньої контактної групи.
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