Леонід Кучма знову очолить контактну групу на Мінських переговорах. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Президент розповів, що обговорив з партнерами зі США та країн ЄС припинення війни на Донбасі.

Мовляв, усі учасники зустрічі дійшли згоди, що перемови в "нормандському форматі" слід відновити й розблокувати переговори у Мінську. Тристороння зустріч у столиці Білорусі запланована на 5 червня.

"Якщо ми приймаємо там будь-які рішення, вони, звичайно, повинні бути узгоджені, то вони в Україні повинні виконуватися. А не просто, що ми там існуємо. Я іноді говорив, я не можу працювати в якості весільного генерала. Я собі за ця перерву зрозумів, що є можливість працювати на благо вирішення тих проблем, які є в Україні", - говорить Леонід Кучма, очільник української делегації Тристоронньої контактної групи.