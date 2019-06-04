Владу Сирії та Росії звинуватили у використанні забороненої зброї [ Редактировать ]
Режими Путіна та Асада використовують заборонену зброю проти мирних жителів Сирії. Таку доповідь оприлюднила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.
Там наголосили, за останній місяць внаслідок бойових дій в кількох провінціях країни - загинули близько двох сотень цивільних громадян, зокрема діти.
За даними правозахисників, армія Асада за підтримки росіян застосовує проти населення заборонені касетні боєприпаси та бочкові бомби.
Нагадаю, два тижні тому під час засідання Радбезу ООН США та Британія звинувати Москву та Дамаск в атаках на десятки сирійських лікарень.
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