Сын Ломаченко начал боксерскую карьеру (видео) [ Редактировать ]
Семилетний сын известного украинского боксера Василия Ломаченко начал боксерскую карьеру. В свои 7 лет Анатолий Ломаченко провел первый поединок в том же зале в Белгород-Днестровском, где когда-то начинал карьеру и его отец-чемпион, сообщает 24tv.ua.
Судя по видео, знаменитый украинский боксер Василий Ломачеко активно занимается с сыном и видно, что у ребенка есть талант.
На видео Ломаченко-младший в красном.
Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду, а также что Редкач отправил в нокаут экс-чемпиона мира.
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