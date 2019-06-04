Семилетний сын известного украинского боксера Василия Ломаченко начал боксерскую карьеру. В свои 7 лет Анатолий Ломаченко провел первый поединок в том же зале в Белгород-Днестровском, где когда-то начинал карьеру и его отец-чемпион, сообщает 24tv.ua.

Судя по видео, знаменитый украинский боксер Василий Ломачеко активно занимается с сыном и видно, что у ребенка есть талант.

На видео Ломаченко-младший в красном.

Ранее сообщалось, что известный испанский футболист сменил команду, а также что Редкач отправил в нокаут экс-чемпиона мира.