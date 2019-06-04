Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать факт публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины. Также по делу открыто уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Во вторник, 4 июня, прошло оперативное совещание под председательством заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса из-за обнародования указанной видеозаписи.

3 июня прокуратура открыла уголовное производство по части 1 статьи 14 части 2 статьи 110 (приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием национальной вражды) Уголовного кодекса.

Расследование дела поручено Главному следственному управлению СБУ.

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов, врио начальника Главного следственного управления СБУ Александр Кравченко, врио председателя Службы внешней разведки Андрей Алексеенко, и.о. председателя Государственной пограничной службы Юрий Гресько, врио начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины А. Иващенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, а также руководители структурных подразделений указанных органов.

На совещании согласован план досудебного расследования.

Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб.

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