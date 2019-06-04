У Зеленского планируют создать свой законопроект о Службе безопасности Украины, который избавит ведомство от несвойственных ему функций. Об этом заявил заместитель главы АП Украины Руслан Рябошапка, передает "УНН".

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"В прошлом году был принят закон о нацбезопасности, согласно которому мы должны принять новый закон о СБУ. Этот закон должен предусматривать, кроме лишения СБУ несвойственных функций, например, расследования преступлений, кроме некоторых - как терроризм или угроза в сфере безопасности и обороны, а также он должен предусматривать усиление гражданского контроля, в частности парламентского контроля за спецслужбой. Необходимо доработать этот законопроект и входить в парламент с новой редакцией закона о Службе безопасности", - отметил Рябошапка.

Также заместитель главы АП подчеркнул, что ранее Главное управление СБУ по борьбе с оргпреступностью часто занималось несвойственными ей функциями, в результате чего страдали граждане и бизнес. С назначением нового председателя Службы, как отметил Рябошапка, эта практика будет прекращена.

Ранее сообщалось, что законопроект о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность.