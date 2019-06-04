У Міжнародному суді ООН сьогодні слухали про факти російської агресії щодо України. В Гаазі розглядають позов України проти РФ щодо фінансування тероризму та расової дискримінації.

З доповіддю виступила голова української делегації Олена Зеркаль. Вона перелічила численні порушення Росією норм міжнародного права, а саме - Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Саме це, на думку Української сторони, спричинило авіакатастрофу малазійського "Боїнга" МН-17.

Також Зеркаль повідомила, що Росія на анексованому кримському півострові розгорнула кампанію проти кримськотатарського народу.

Загалом, до Міжнародного суду Київ передав понад 17,5 тисяч сторінок доказів російської агресії.

"Саме політика Росії щодо України порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу із фінансуванням тероризму. Яких заходів тоді вжила Росія? Чи запобігла вона фінансуванню тероризму в Україні? Ні! Чи проводила розслідування? Ні! У підсумку - було збито літак МН17. Загинули сотні людей. Окрім цього, російська сторона розгорнула масштабну кампанію щодо культурного знищення кримських татар та українців на території анексованого Криму. Вони продовжують незаконні арешти, обмежують освітні права, а також придушують культурні надбання", - наголосила Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ України.