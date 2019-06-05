Самолет США провел разведку над Черным морем [ Редактировать ]
Патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет над акваторией Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Американский самолет вылетел 4 июня с итальянской авиабазы Сигонелла в 16:45 по Киеву и через воздушное пространство Болгарии долетел до Черного моря.
В 20:25 Poseidon пролетел на расстоянии 33 км от береговой линии оккупированного Севастополя и в 21:45 направился обратно на авиабазу.
Во вторник, 4 июня, с авиабазы Сигонелла также вылетел стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который достиг черноморского побережья России, пролетев через воздушное пространство Греции и Украины, он также провел мониторинг линии разграничения на Донбассе.
Global Hawk также пролетал недалеко от побережья Севастополя, а в 15:25 начал разведку на Черном море.
Ранее мы писали о том, что в Черном море прошли учения спецназа.
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