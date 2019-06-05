Под Львовом мужчина с ножом напал на врача [ Редактировать ]
Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, передает "УНН".
Инцидент произошел в Городецком районе. Неизвестный мужчина совершил нападение на врача в стоматологическом кабинете. По заключению следственно-оперативной группы нападавшим оказался 65-летний иностранец, проживающий в одном из сел района.
По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК Украины. Статья предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет меру пресечения.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина зарубил товарища, а также пьяные родители сожгли дочь в печи.
по теме
Во Львове дикий лось забежал в частный дом
Хозяин пытался выпустить животное, но увидел, что тот истекает кровью
Во Львове задержали пьяного дебошира
Задержанный мужчина будет доставлен в Галицкий отдел полиции для составления админматериалов
Во Львове пьяная студентка выпрыгнула из окна
Происшествие произошло в стенах общежития Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна
Под Ривне в ДТП пострадали двое детей
Во вторник, 4 июня, произошло автопроисшествие в Ривне с участием легковушки и грузовика
Убийство 5-летнего мальчика: Аваков сделал заявление об отставке
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку