Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, передает "УНН".

Инцидент произошел в Городецком районе. Неизвестный мужчина совершил нападение на врача в стоматологическом кабинете. По заключению следственно-оперативной группы нападавшим оказался 65-летний иностранец, проживающий в одном из сел района.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК Украины. Статья предусматривает наказание - от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет меру пресечения.

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