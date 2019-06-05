В среду, 5 июня, в Днепре на улице Николая Садовского в частном доме умер мужчина. Его тело нашла сожительница, передает "Информатор".

Знакомая умершего рассказала, что около 3:00 мужчина вышел во двор, где у него произошел конфликт с неизвестными. После этого он вернулся в дом.

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Позже женщина обнаружила своего сожителя, лежащим на полу. Она сразу вызвала на место скорую помощь, однако медикам осталось лишь констатировать смерть. Примечательно то, что на теле умершего была рана на животе, предположительно, от ножевого ранения.

Мужчине было 39 лет. По адресу направили наряд полиции и следственно-оперативную группу. Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, среди них и убийство. В любом случае все детали и обстоятельства происшествия, по результатам судмедэкспертизы, установит следствие.

Ранее сообщалось, что мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка, а также украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой.