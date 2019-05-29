На Закарпатье мужчине перерезали горло в собственном доме [ Редактировать ]
В Закарпатской области расследуется убийство одинокого мужчины, которого зарезали в собственном доме, передает "УНН".
Происшествие произошло в селе Минай, Ужгородского района. На теле местного жителя, которого нашли мертвым в собственном доме, обнаружили ножевые ранения - резаные раны, одна из которых на шее.
Известно, что человек жил один.
Сейчас начато досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее сообщалось, что украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой, а также мужчина с ножом и битой вымогал деньги у детей.
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