В Закарпатской области расследуется убийство одинокого мужчины, которого зарезали в собственном доме, передает "УНН".

Происшествие произошло в селе Минай, Ужгородского района. На теле местного жителя, которого нашли мертвым в собственном доме, обнаружили ножевые ранения - резаные раны, одна из которых на шее.

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Известно, что человек жил один.



Сейчас начато досудебное расследование по статьи 115 УК Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что украинский адвокат застрелил жену и покончил с собой, а также мужчина с ножом и битой вымогал деньги у детей.