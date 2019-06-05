А в самому Дніпрі пара напідпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидці зняли це на відео та викликали правоохоронців.Стрільців затримали і доправили до відділку. В них вилучили мисливську рушницю 12 калібру.

Сусіди розповіли, що хуліганив колишній військовий прокурор. За такі розваги і чоловікові, і жінці загрожує до семи років в'язниці.