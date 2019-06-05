У Білорусі відновилися переговори тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
У Мінську стартували переговори тристоронньої контактної групи. Порядок денний Леонід Кучма напередодні узгодив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном САйдіком. Другий президент України вже встиг зустрітися з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Той зауважив, що ставлення Білорусі до України не змінилося і сподівається на подальшу співпрацю.
Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську делегацію на Мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. Від керівництва Об'єднаних сил у переговорах бере участь заступник командувача, генерал-майор Богдан Бондар.
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