Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині через використання С-400. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон в ефірі телеканалу CNBC заявила: Анкара має відмовитися від російських комплексів, якщо сподівається отримати американські літаки F-35. За її словами, Росія - головний суперник Штатів і НАТО. Тож Туреччина не може мати озброєння, яке створене для того, щоб протистояти американським ракетам.