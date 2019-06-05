Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині [ Редактировать ]
Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині через використання С-400. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон в ефірі телеканалу CNBC заявила: Анкара має відмовитися від російських комплексів, якщо сподівається отримати американські літаки F-35. За її словами, Росія - головний суперник Штатів і НАТО. Тож Туреччина не може мати озброєння, яке створене для того, щоб протистояти американським ракетам.
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