Американські сценаристи прикували увагу всього світу до найбільшої ядерної катастрофи планети в Чорнобилі. Як наслідок - іноземні туристи почали жвавіше цікавитися українською зоною відчуження. Їхніми враженнями цікавилася Ольга Жидецька.

"Маю повідомити приємну новину: ситуація в Чорнобилі стабільна. Щодо радіаційної небезпеки мені сказали - це те саме, що зробити флюорографію. Ні! Чорнобиль палає".

Мільйони глядачів у всьому світі побачили чорнобильську трагедію саме такою. І тепер сотні закордонних туристів прагнуть на власні очі оглянути місце, де 33 роки тому сталася трагедія, яка скалічила долі десятків тисяч людей. Туристичні агенції зауважують - іноземців, охочих відвідати Прип’ять, побільшало чи не удвічі.

"Чорнобиль - це таке місце, яке, з одного боку, оговтує, а з іншого - викликає захват. Ви бачите, як природа відновлюється і відвойовує свою територію. І це практично єдине місце в Україні, де ви справді можете зануритися в атмосферу СРСР", - говорить Вікторія Брожко, екскурсоводка.

Іноземні гості боязко вимірюють радіаційний фон дозиметром і з захватом спостерігають, як гід демонструє особливості радянського побуту.

"Щоб отримати газовану воду, кадете сюди монетку, натискаєте кнопку і берете склянку. Випивши, ставите назад, щоб інша людина теж могла скористатися нею".

Туристів приголомшує й монументальність споруд, полишених людьми після вибуху на реакторі, що стримував убивчу силу мирного атома.

"Це неймовірно. Коли бачиш ці порожні будівлі, таке враження, ніби спілкуєшся з людьми, які жили тут. Розумієш, що вони відчували, тікаючи звідси", - Каролін Масіел, туристка з Бразилії.

Та найбільше дивує природа, яка клаптик за клаптиком відвойовує покинуту людьми територію.

"Дуже сюрреалістично. Споглядати цей ізольований світ, де природа руйнує будівлі, дороги, де все просто розпадається на частини", - говорить Гарет Барроу, турист з Англії.

Вартість екскурсії в минуле близько трьох тисяч гривень. Тур триває цілий день і об’єднує відвідини Прип’яті та місцевості, де радіаційний фон безпечний для людини. Наприкінці - обов’язкове вимірювання отриманої дози опромінення. Як показують прилади, загрози здоров’ю вона не становить.

"Дуже добре. Мої вітання - ви в нормі".