У Таїланді добігла кінця грандіозна виставка домашніх улюбленців. На шестиденному заході можна було побачити лускатих, пернатих та кудлатих плеканців з багатьох країн.

Подбали організатори і про конкурси та розваги і для них, і для господарів. Увінчали дійство парадом кумедного вбрання для чотирилапих.