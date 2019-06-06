У Таїланді пройшла масштабна виставка домашніх тварин [ Редактировать ]
У Таїланді добігла кінця грандіозна виставка домашніх улюбленців. На шестиденному заході можна було побачити лускатих, пернатих та кудлатих плеканців з багатьох країн.
Подбали організатори і про конкурси та розваги і для них, і для господарів. Увінчали дійство парадом кумедного вбрання для чотирилапих.
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