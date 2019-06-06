Под Днепром в Пятихатской исправительной колонии произошел бунт заключенных. Об этом сообщает "УНН".

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В колонии строгого режима в селе Красноивановка, Пятихатского района произошли массовые беспорядки заключенных. Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных.

Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы. Пожар удалось потушить. Детальная информация уточняется.

Ранее сообщалось, что Одесскую колонию законсервируют, а также что в бразильской тюрьме из-за столкновений массово гибнут люди.