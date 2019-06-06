Под Днепром заключенные устроили массовые беспорядки [ Редактировать ]
Под Днепром в Пятихатской исправительной колонии произошел бунт заключенных. Об этом сообщает "УНН".
В колонии строгого режима в селе Красноивановка, Пятихатского района произошли массовые беспорядки заключенных. Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных.
Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы. Пожар удалось потушить. Детальная информация уточняется.
Ранее сообщалось, что Одесскую колонию законсервируют, а также что в бразильской тюрьме из-за столкновений массово гибнут люди.
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