Специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных. Об этом сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы.

Сейчас в колонии фактически содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.

В результате бунта заключенных из-за пожара уничтожены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными и помещения отдела надзора и безопасности.

Также сообщалось, что в непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля, что не обеспечивает полноценное функционирование учреждения. В связи с этим члены комиссии единогласно поддержали консервацию колонии №51.

Ранее мы писали о том, что омбудсмен назвала причину бунта.