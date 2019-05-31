Одесскую колонию законсервируют [ Редактировать ]
Специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных. Об этом сообщили в Администрации уголовно-исполнительной службы.
Сейчас в колонии фактически содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.
В результате бунта заключенных из-за пожара уничтожены межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания в зоне охраняемого помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными и помещения отдела надзора и безопасности.
Также сообщалось, что в непригодном состоянии находится банно-прачечный комбинат, магазин, помещение участка усиленного контроля, что не обеспечивает полноценное функционирование учреждения. В связи с этим члены комиссии единогласно поддержали консервацию колонии №51.
Ранее мы писали о том, что омбудсмен назвала причину бунта.
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