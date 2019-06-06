6 июня в Киеве начал свою работу Всеукраинский объединительный съезд партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Болеe 1 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины.

Главным заданием партии съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года, и построение мирной процветающей Украины.