В Киеве открылся Всеукраинский Объединительный съезд "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
6 июня в Киеве начал свою работу Всеукраинский объединительный съезд партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Болеe 1 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины.
Главным заданием партии съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года, и построение мирной процветающей Украины.
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