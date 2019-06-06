Под Запорожьем подросток бесследно исчез в море [ Редактировать ]
Трагедия произошла на пляже в селе Строгановка. Трое подростков купались в Азовском море без присмотра взрослых. Один из них, 15-летний парень, в какой-то момент нырнул в море и больше не вынырнул, сообщает ГСЧС Запорожской области.
Двое друзей пропавшего обратились за помощью к администрации дома отдыха, который находился неподалеку. К поискам подключили водолазов аварийно-спасательной службы. Пока тело мальчика так и не нашли. Поиски продолжаются.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре на пляже утонул школьник. А также в Киеве из озера достали тело мужчины.
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