Крестик спас мужчину от жуткой смерти [ Редактировать ]
В России 29-летний рабочий чудом выжил после удара молнии. Его спасителем от смерти стал нательный крестик, пишут "РИА Новости".
Николай Тюкин ремонтировал трассу М5 "Урал". Небо начали застилать тучи, разразилась гроза. Рабочие пошли в автобус - как вдруг разряд молнии угодил мужчине в затылок. Выжить ему удалось только благодаря каске с металлическом ободком и металлическому православному крестику - они и принял весь удар на себя, став громоотводом
Примечательно, что мужчина практически не пострадал, он был просто оглушен.
Ранее мы писали о том, что парня чудом спасли за "шаг" до смерти.
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