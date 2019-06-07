Небо у безпеці. В районі ООС військові провели тренування. На цей раз майстерність відпрацьовували сили з протиповітряної оборони.

Армійці перевірили ефективність та злагодженість взаємодії систем розвідки, зенітно-ракетного й авіаційно-винищувального прикриття, а також радіоелектронної боротьби.

Чергові сили ППО успішно виконали завдання. Вишкіл тривав під керівництвом командувача Об'єднаних сил.