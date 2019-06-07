Чергове загострення в районі проведення Операції Об'єднаних Сил - вночі там загинули двоє наших захисників. Ще 8 зазнали поранень.

Від початку доби окупанти вже 7 разів атакували українські підрозділи. В районі Новолуганського бойовики застосували артилерію 122 калібру та 120 міномети. Під ворожим вогнем опинились наші позиції в районі Павлополя, Гнутового, Травневого та Зайцевого. На кожен обстріл з боку ворога армійці дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника, - повідомили у штабі ООС.

Застосування артилерії під Новолуганським президент України Володимир Зеленський назвав, "свідченням втрати Росією контролю над найманцями" та "очевидною спробою зірвати процес перемов про припинення вогню".

Глава держави наголосив, що Збройні сили України на агресивні дії ворога відповідатимуть рішуче та відповідно до ситуації.