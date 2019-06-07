На открытие столичного ресторана "BalkanSky" не смогли попасть все желающие [ Редактировать ]
Новый ресторан "BalkanSky" в день своего официального открытия не смог уместить всех желающих. Об этом сообщили очевидцы и гости, которые прибыли на торжественный вечер, накануне анонсированный заведением.
Так, 6 июня состоялось официальное открытие нового столичного ресторана балканской кухни "BalkanSky" на пр. Лобановского, 6.
Организаторы анонсировали выступление артистов и угощения всех присутствующих греческим вином.
Также на мероприятие прибыли послы и сотрудники диппредставительств балканских стран в Украине.
Желающих попасть на торжественный вечер оказалось очень много, и свободных столиков хватило не всем. Однако, персонал заведения старался уделить внимание буквально каждому, угощая пришедших обещанным вином.
Посетить новый ресторан можно каждый день с 10.00 до 23.00. Предварительно, желательно, все же забронировать столик по тел. 067-247-11-77
Ресторан уникален своим меню. Его составляли лучшие шеф-повара Болгарии, Румынии, Сербии и Греции, которые прилетали в Киев накануне открытия и работали здесь на протяжении двух месяцев.
Отличительной и приятной чертой заведения является ценовая политика. Она максимально лояльна к посетителям.
Ознакомится с меню "BalkanSky" можно по ссылке.
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