Несподіване рішення від "Слуги народу". Вони перенесли свій з'їзд на один день - з цієї суботи - на неділю. Кажуть, не встигають опрацювати всі анкети людей, які захотіли балотуватися під брендом партії президента, тому потрібно ще трохи часу. Що ж, побачимо, кого оберуть у список після перевірки.

Свій перший закордонний візит як президент Володимир Зеленський здійснив до столиці Євросоюзу. Звісно, це символічний вибір, що має засвідчити незмінність зовнішнього напрямку.

Проте, не тільки символічним був цей візит. І не лише, власне, європейським. Зеленському вдалося поговорити і з впливовими представниками Адміністрації США. Як усе було? Знає Олена Абрамович.

Перший закордонний візит новообраного президента. Володимир Зеленський разом із дружиною вирушив у столицю об'єднаної Європи.

І першим у Брюсселі новообраного українського президента прийняв "добрий та нормальний дядько". Саме так сам Володимир Зеленський уже після зустрічі назвав найважливішого європейського посадовця очільника Єврокомісії Жан-Клода Юнкера. Той у звичній для себе манері - дружньо обіймав та плескав по плечу Володимира Зеленського.

"Do you miss Poroshenko? Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом? - I have a new one - У мене є новий. - Я кращий".

Ось це, власне, все, що встигли спитати у них журналісти. Під час дводенного візиту - часу на спілкування з пресою спершу не передбачили. Та після того, як кілька західних Змі цим обурилися, два запитання у НАТО таки дозволили. Найбільше медіа цікавили перспективи членства України в Альянсі.

"Як ми далеко від цього, залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоби наблизити цей час, тому що НАТО, це перш за все - безпека. Безпека країни, певний рівень підготовки військових і умови українських військових", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Схоже, це питання цікавило і генсека Альянсу. Єнс Столтенберг несподівано вирішив нагадати умови приєднання.

"Важливо, що лише сама держава ухвалює рішення, чи Хоче приєднатися до НАТО, а 29 країн-членів вирішують, Коли ця країна готова до цього. Жодна інша країна не може втручатися чи ветувати цей процес", - говорить Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Володимир Зеленський під час виступу дотримувався риторики, яка лунала від українських представників і раніше, а наступного ранку - в інтерв'ю журналісту "Радіо Свобода", верхи на велотренажері - знову заговорив про референдум.

"Ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно, і коли українці будуть всі готові, ми обов'язково винесемо це питання на референдум і Україна обов'язково буде в НАТО", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Референдум з одного боку прояв прямої демократії. З іншого - доволі ризикований шлях. Це добре розуміють у Брюсселі. Особливо після страждань із Брекзітом та проблемного референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною. Та й в самій Україні ще немає закону про референдум. Позитивніші відгуки викликала розмова Зеленського з польським колегою Анджеєм Дудою.

"Окремо хочу підкреслити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Сварки через історію сусідські відносини добряче зіпсували. Петра Порошенка не кликали до Варшави кілька років поспіль. Зеленського - Дуда запросив одразу.

"Я вірю, що президентська група експертів, яка була створена президентами Польщі та України, могла б зустрітися і активно вирішувати проблеми в наших двосторонніх відносинах і відновити дух правди. Ми сподіваємося на примирення і активну співпрацю", - говорить Анджей Дуда, президент Польщі.

Зустрівся Зеленський ще з одним впливовим поляком - президентом Європейської ради Дональдом Туском. Після зустрічі український президент подякував за прийом, ще раз запевнив в європейських прагненнях України та наполіг на санкціях проти Росії.

"Закликав до подальшої консолідації міжнародних зусиль та посилення санкційного тиску з тим, щоб повернути мир в Україну. І це моя головна місія, як кожного громадянина України", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

До речі, у НАТО президент виступав, читаючи промову англійською. На короткому відео від прес-служби Ради ЄС, де знято початок зустрічі з Туском, чутно, що йому допомагає перекладач.

Проте неприємний момент цієї промови - не лише труднощі перекладу, а плагіат. () Прес-служба президента опублікувала цитату, яку Зеленський озвучив на зустрічі з Туском. І, як виявилося, слова, що "Україна в ЄС - це смерть російського імперського проекту", тиждень тому виголошував Порошенко на з'їзді своєї партії.

"Україна в Європі - це смерть російського імперського проекту. Ба більше - потужний удар по російському авторитаризму, це шлях до демократичних змін в Росії, на всьому пострадянському просторі", - говорив Петро Порошенко, президент України 2014-2019 рр.

В Адміністрації президента назвали це диверсією та ініціювали службове розслідування. Мовляв, працівники МЗС, які готували тези для брифінгу Зеленського, паралельно працювали на Порошенка.

На цьому неприємні пригоди президента під час першого візиту до Брюсселя - закінчуються. Були і приємні сюрпризи. Володимир Зеленський випадково познайомився з грузинським прем'єром - Мамукою Бахтадзе - вони оселилися в одному готелі.

А ще український президент потрапив на прийом з нагоди дня незалежності від Американського посольства. Там мав довгу розмову із зятем Дональда Трампа і за сумісництвом - його старшим радником Джаредом Кушнером. Тож візит видався насправді насиченим. Петро Порошенко у такій ситуації міг би навіть сказати, що це "міні-саміт". Але тут головне - не сплагіатити.