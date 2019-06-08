В Украине повысят прожиточный минимум [ Редактировать ]
Прожиточный минимум в 2020 году планируют повысить с 2027 грн до 2189 грн, т. е. на 7,9%. Такие данные содержатся в проекте Бюджетной декларации на три года, показатели которой учитываются при написании проекта госбюджета.
Минимальная заработная плата, согласно документу, в 2020-м может вырасти чуть больше - на 13,2%, или до 4723 грн (с 1 января 2019-го, напомним, она составляет 4173 грн).
В 2018 году минимальная зарплата выросла на 16,3%, в нынешнем – на 12,1%.
В 2021 и 2022 годах темпы роста минимальной зарплаты замедлятся практически до ожидаемого уровня инфляции, т. е. до 5,9 и 5,7% соответственно.
Ранее мы сообщали, что цены на продукты в Украине резко выросли.
по теме
Убийство Гандзюк: США резко отреагировали на вынесенные приговоры
В посольстве США заявили, что надеются на привлечение к ответственности всех причастных к убийству советника городского головы Херсона, активистки Екатерины Гандзюк
"История повторяется": Кличко отреагировал на поражение Джошуа
Главный обидчик Владимира потерпел первое поражение в карьере
Бесплатная медицина: что ждет украинцев с 1 июля
Украинцы смогут бесплатно получать вторичную медицинскую помощь
Долг украинцев за коммуналку уменьшился вдвое
На конец апреля 2019 года задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги составила 63,5 млрд грн, что на 5,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее
Праздники и выходные в июне: как будут отдыхать украинцы (инфографика)
Кабинет министров Украины утвердил выходные в июне 2019. В правительстве советуют поставить украинцам 18 рабочих и целых 12 выходных дней
Конгресс США представил законопроект о поддержке территориальной целостности Украины
В Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США