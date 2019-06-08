Фьюри возглавил список лучших супертяжеловесов мира [ Редактировать ]
Экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе боксер Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) занял 1 место в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты по версии авторитетного издания The Ring.
Британец сместил с первой позиции Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), который после утраты всех титулов опустился до 4 места.
Отмечается, что вторую позицию занял обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО), а третью - обладатель поясов WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис.
Ранее сообщалось, что бокс не будут исключать из программы "Олимпийских игр".
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