В Пакистане произошел взрыв, погибли военные [ Редактировать ]
В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает Geo TV.
Террористы подорвали авто с военнослужащими. Известно, что по меньшей мере четверо военнослужащих погибли и 4 получили ранения.
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
Ранее сообщалось, что во Франции на улице произошла стрельба, а в школе ученик открыл стрельбу.
по теме
Под Винницей на депутата напали с гранатой
В Гайсине (Винницкая область) неизвестные пытались подорвать депутата городского совета на гранате
В киевском McDonald's ищут взрывчатку
В Киеве поступило сообщение о заминировании сети ресторанов быстрого питания
Под Черниговом взорвалась заправка
В ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости
В России вспыхнул завод, пострадали 19 людей (видео)
ва взрыва произошло в западной части Дзержинска в Нижегородской области России
В одном из отелей Николаева ищут взрывчатку
Правоохранители проверяют информацию о заминировании гостиницы в центре города