В провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли четверо военнослужащих. Об этом сообщает Geo TV.

Террористы подорвали авто с военнослужащими. Известно, что по меньшей мере четверо военнослужащих погибли и 4 получили ранения.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Ранее сообщалось, что во Франции на улице произошла стрельба, а в школе ученик открыл стрельбу.