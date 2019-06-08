В Киеве на пляже нашли окровавленный труп (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 8 июня, в Киеве на пляже Троещины, местные жители обнаружили ужасающую находку: в кустах лежал труп мужчины с окровавленной головой, передает "Информатор".
Отмечается, что на вид погибшему около 30-35 лет.
Местный житель, выгуливая собаку, заметил тело и немедленно вызвал полицию. Правоохранители установили, что у погибшего мужчины огнестрельное ранение в правый висок. Также между ног у трупа лежал пистолет.
На месте происшествия работали несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Было это убийство или суицид установит следствие.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что в Киеве мать почти неделю жила с трупом сына.
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