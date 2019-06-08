Под Харьковом в сточной трубе нашли человеческие останки [ Редактировать ]
В Харьковской области в пгт. Ольшаны правоохранители обнаружили в сточной трубе человеческие кости и одежду, передает "УНН".
Отмечается, что сточная труба, в которой обнаружены человеческие останки, примыкает к пруду "Шматово".
Кроме того, правоохранителям удалось установить личность покойного. Им оказался местный житель 1959 года. Известно, что в марте 2019 года мужчина, уехав из дома на своем авто, так и не вернулся.
Полиция начала досудебное расследование (статья 115 УК Украины - умышленное убийство). Устанавливаются обстоятельства смерти человека.
Ранее сообщалось, что под Киевом нашли труп с перемотанными скотчем руками.
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