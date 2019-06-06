В среду, 5 июня, в Днепре в частном доме нашли труп мужчины. Скорую помощь вызвал знакомый умершего. Об этом сообщает "Информатор".

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"Двое мужчин, вероятнее всего, распивали спитрные напитки в частном доме. Затем между ними возник конфликт, а впоследствии случилась драка, в результате которой один из мужчин погиб. Испуганный оппонент сперва сам пытался оказать первую помощь, но у него ничего не получилось, тогда он вызвал медиков. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть и вызвали правоохранителей. Мужчину для допроса увезли в районное отделение полиции", - говорится в сообщении.

Погибшему было примерно 35 лет. Все детали и обстоятельства происшествия, по результатам судмедэкспертизы, установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве под кучей мусора нашли труп, а также что мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка.