В Днепре нашли окровавленный труп [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Днепре в частном доме нашли труп мужчины. Скорую помощь вызвал знакомый умершего. Об этом сообщает "Информатор".
"Двое мужчин, вероятнее всего, распивали спитрные напитки в частном доме. Затем между ними возник конфликт, а впоследствии случилась драка, в результате которой один из мужчин погиб. Испуганный оппонент сперва сам пытался оказать первую помощь, но у него ничего не получилось, тогда он вызвал медиков. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть и вызвали правоохранителей. Мужчину для допроса увезли в районное отделение полиции", - говорится в сообщении.
Погибшему было примерно 35 лет. Все детали и обстоятельства происшествия, по результатам судмедэкспертизы, установит следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве под кучей мусора нашли труп, а также что мужчина зарубил супругу на глазах у ребенка.
по теме
В Днепре возле детской площадки ребенок нашел труп
В субботу, 1 июня, мальчик, игравший на детской площадке, заметил тело мужчины, лежащее под кустом
В США произошла стрельба в баре, есть пострадавшие
Инцидент случился в баре города Трентон в штате Нью-Джерси
Под Запорожьем зверски убили девушку с инвалидностью
Под Запорожьем мужчина совершил убийство молодой женщины с инвалидностью
Под Одессой нашли труп бизнесмена
Под Одессой нашли труп бизнесмена, который является руководителем тираспольского предприятия
Мужчина едва не убил жену шилом
Под Одессой мужчина едва не убил жену, заколов ее шилом