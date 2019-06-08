Двомісячна норма опадів менше, ніж за місяць. В Україні - тисячі підтоплених будинків, розмиті та пошкоджені дороги й мости. Деякі регіони стихія заскочила зненацька.

Чиїм коштом долатимуть наслідки - розбиралася Катерина Персидська.

Це не кадри апокаліпсису. Бурхливий потік - це сільська вулиця на Закарпатті. Через потужні зливи місцеві водойми повиходили з берегів. В гідрометцентрі повідомляють - в окремі дні за кілька годин опади доходили до відмітки 100 літрів на квадратний метр. В Держагенції з водних ресурсів кажуть - найбільше велика вода накрила Закарпаття та Івано-Франківщину. Річки Тису та Дністер розбурхали хвилі.

"Дощові опади сформували 6 паводкових хвиль, висота підйоми хвилі сягала від 2,5 до 5 метрів", - зазначила Ірина Овчаренко, голова Державного агентства водних ресурсів України.

Дісталося й Херсонщині. Стихія позносила дахи та погнула хрести на церквах у селі Козачі табори. Місцеві викладали фото у соцмережах. Розповідали, що люди не знають, як відремонтувати будинки.

Схоже, не завжди знають це і місцеві очільники. Адже на випадок надзвичайних ситуацій виділяють з обласного бюджету в резервний фонд мінімальні суми. До прикладу, на Івано-Франківщині річний бюджет становить 850 мільйонів гривень. А у резерві - трохи більше 4 мільйонів.

На Закарпатті різниця вражає ще більше.

"У вас бюджет 2 мільярди, а на ліквідацію наслідків ви закладаєте 3 мільйони. І повертаєтесь потім до держави і кажете: "ви знаєте, нам потрібна допомога уряду", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

На нараді з МНСНиками очільник уряду підкреслює - людей в біді в жодному разі не покинуть. Однак вимагає від регіональних керівників ретельніше планувати резервні фонди, та в разі необхідності оперативно долати наслідки негоди самостійно. Крім того, попросив не хитрувати.

"Ми готові допомогти. Уряд готовий допомогти - в межах наших можливостей. Але вже маємо випадки, коли замість реальних пропозицій, нам надають в 3-4 рази більше проектів, які не мають жодного відношення до наслідків негоди. Просив би ретельно підходити до цих питань на місцевому рівні. Хочу також наголосити - в місцевих бюджетах, які зросли в 4 рази, мають бути резервні фонди", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Володимир Гройсман доручив місцевим очільникам у плановому режимі збільшити видатки на подолання екстрених випадків. Та закликав невідкладно допомогти людям, а вже потім вирішувати питання щодо інфраструктури.